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जगाधरी। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में सोमवार को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अध्यापिका कृष्णा, राजवंत कौर, निशा नागपाल, नेहा वर्मा, रचना नीलिमा और निशा के मार्गदर्शन में नर्सरी से दूसरी तक के बच्चों ने कीर्तन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम अध्यापिका राजविंद्र कौर ने करवाया। विद्यालय कार्यवाहक होशियार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को गुरु नानक देव की शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने सत्य, समानता, सेवा, सद्भावना और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। संवाद