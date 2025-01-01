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Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों ने नाटक से दिया स्वस्थ जीवनशैली का संदेश

Wed, 21 Oct 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:45 AM IST
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Students conveyed a message about a healthy lifestyle through a play
बूड़िया पार्क में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते विद्यार्थी। संस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। दशहरे के अवसर पर माई भारत यमुनानगर के तत्वावधान में बूड़िया में स्वच्छता अभियान और नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया।
विद्यार्थियों ने बूड़िया पार्क में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई की। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं फैलाने और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। साथ ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। विद्यार्थियों ने स्वच्छता का पालन करने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।
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वक्ताओं ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जिस प्रकार रावण दहन कर बुराइयों पर विजय का संदेश दिया जाता है, उसी प्रकार समाज से नशे और गंदगी को समाप्त करने के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर संगीता, प्रिया, आलिशा, आकांक्षा, प्रीति, निशा, शिवानी, रजनी, अरुण, सुखविंदर, सत्यम, वसीम, यश गुप्ता सहित अन्य उपस्थित रहे।
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