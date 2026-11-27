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जठलाना। गुमथला राव गांव में निजी स्कूल बस चालक गांव निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। पांच दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद बुधवार की रात उनकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। राकेश ने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने पड़ोसी प्रमोद कुमार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।थाना जठलाना पुलिस ने मृतक के बेटे शिवम के के बयान और वीडियो के आधार पर प्रमोद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में मृतक के बेटे शिवम ने बताया कि पिता महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की बस चलाते थे।गांव का ही प्रमोद कुमार उनके पड़ोस में रहता है। आरोप है कि प्रमोद अक्सर उसके पिता से पैसे उधार मांगता था। वह शराब पीने के लिए भी पैसे मांगता था। पैसे देने से मना करने पर उसके पिता को गोली मारने की धमकी देता था। साथ ही पुलिस में फंसवाने की बात कहकर डराता था। पड़ोसी होने के कारण उसके पिता विवाद से बचते थे।शिवम के अनुसार कुछ समय पहले पिता ने प्रमोद को पैसे देने से मना कर दिया था। इसके बाद प्रमोद ने कथित तौर पर पुलिस को शिकायत देकर उसके पिता पर स्मैक बेचने का आरोप लगा दिया। 22 नवंबर को पुलिस उनके घर पहुंची थी। उस समय पिता घर पर नहीं थे। दोपहर को पिता घर लौटे तो मां बबली रानी ने उन्हें पूरी बात बताई। इससे पिता को गहरा सदमा लगा।आरोप है कि इसके बाद भी प्रमोद ने उन्हें पैसे न देने पर फंसाने की धमकी दी। इस वजह से पिता मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। शिवम ने बताया कि 23 नवंबर की शाम करीब छह बजे उसके पिता घर से घूमने जाने की बात कहकर निकले थे। रात आठ बजे तक नहीं लौटे तो वह अपने भाई ऋषभ के साथ तलाश करने निकला।दोनों अनाज मंडी पहुंचे तो पिता बेसुध हालत में पड़े मिले। उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहे थे और शरीर से बदबू आ रही थी। परिजन उन्हें तुरंत लाडवा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। 25 नवंबर की रात हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला नागरिक अस्पताल यमुनानगर रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान रात को ही उनकी मौत हो गई।घर पर पुलिस बुलाकर कराई बेइज्जतीराकेश ने अपने मोबाइल फोन से बनाए वीडियो में कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार प्रमोद है। उसने घर पर पुलिस बुलाकर गांव में मेरी बेइज्जती कराई। मैं बाल-बच्चों वाला व्यक्ति है और प्रमोद मुझे कई बार धमकी दे चुका है। यहां तक की गोली मारने की धमकी भी देता है। जठलाना थाना प्रभारी आनंद प्रकाश ने बताया कि राकेश कुमार के वीडियो और बेटे के बयान के आधार पर आरोपी प्रमोद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।