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यमुनानगर। सहारनपुर-पंचकूला नेशनल हाईवे-344 के कैल चौक पर बढ़ते वाहनों के दबाव और हादसों के खतरे को देखते हुए अब ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। अब रादौर की तरफ से आने वाले वाहनों को करीब दो किलोमीटर दूर स्थित टोल प्लाजा से घुमाकर कैल चौक के रास्ते जगाधरी में प्रवेश कराने की योजना बनाई जा रही है।अभी रादौर रोड बंद होने के कारण रादौर से यमुनानगर और जगाधरी आने वाले वाहन खेड़ी लक्खा सिंह और हरनौल होते हुए कैल चौक पहुंच रहे हैं। यहां से ये वाहन सीधे जगाधरी में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर वाहन तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। ऐसे में कैल चौक पर जाम लगने के साथ हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।फिलहाल खेड़ी लक्खा सिंह और हरनौल की तरफ से आने वाले वाहन सीधे कैल चौक से जगाधरी की ओर प्रवेश करते हैं। इस कारण हाईवे के तेज रफ्तार ट्रैफिक और शहर की ओर मुड़ने वाले वाहनों के बीच टकराव की आशंका बनी रहती है। जाम को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पहले भारी वाहनों को भंभौली चौक के कट से घुमाकर लाने का प्रयास किया था।वाहनों की लंबाई अधिक होने के कारण उन्हें वहां मोड़ने में परेशानी आ रही है। इसलिए अब टोल प्लाजा से ट्रैफिक डायवर्ट करने का विकल्प तैयार किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा ने बताया कि उन्होंने यह मामला डीसी के संज्ञान में लाया था। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से भी बातचीत की गई है।यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि टोल प्लाजा पर हाईवे की चौड़ाई कैल चौक के मुकाबले करीब तीन गुना अधिक है। इसके अलावा पंचकूला की तरफ से आने वाले वाहन टोल पर रुकते हैं, जिससे उनकी रफ्तार कम हो जाती है। ऐसे में यहां से वाहनों को मोड़कर लाने पर हादसों की आशंका कम हो सकती है। हालांकि वाहन चालकों को करीब दो किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।यातायात में जोखिम नहीं ले सकते : एडीसीएडीसी नवीन आहूजा ने बताया कि कैल चौक पर जाम और हादसों की आशंका को देखते हुए दूर की तरफ से आने वाले वाहनों को टोल प्लाजा से घुमाकर जगाधरी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन कोहरे के हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता।