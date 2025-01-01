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व्यासपुर। तीर्थराज कपालमोचन में चल रहा पांच दिवसीय मेला कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन पंजाब सहित विभिन्न राज्यों और आसपास के गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कपालमोचन, ऋणमोचन और सूरजकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। एसडीएम व्यासपुर एवं मेला प्रशासक डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि पांच दिनों में करीब सात लाख श्रद्धालु मेला में पहुंचे।स्थानीय श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा की और गुरुद्वारा कपालमोचन में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह ही बाहरी क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं की वापसी शुरू हो गई। वहीं आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे और धार्मिक स्थलों पर माथा टेककर पुण्य कमाया। मेले में कुरुक्षेत्र करनाल, कैथल, तरावड़ी, जींद, पिहोवा, पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, इसराना सहित अन्य जिलों के श्रद्धालुओं ने सूरजकुंड सहित अन्य सरोवरों में स्नान कर पूजा की।श्रद्धालुओं की वापसी और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था के चलते व्यासपुर में सुबह करीब 11 बजे तक जाम की स्थिति बनी रही। कपालमोचन से छछरौली मोड़ और छोटा बस स्टैंड तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस को यातायात सुचारु करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।दिन में कुछ राहत मिली थी लेकिन शाम को एक बार फिर व्यासपुर से लेकर मेला क्षेत्र तक लंबा जाम लग गया। रोडवेज की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रात से ही बसों का संचालन शुरू कर दिया गया था। मेले से विदा होते समय श्रद्धालु अगले वर्ष फिर आने और तीर्थराज में आस्था की डुबकी लगाने का संकल्प लेकर अपने घरों को रवाना हुए।सूरजकुंड में स्नान के बाद महिला बेहोशसूरजकुंड सरोवर पर तरावड़ी से आई जगीरो देवी सूरजकुंड में स्नान के बाद जैसे ही बाहर आई उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। वह सीढ़ियों पर लेट गई। जिसके पश्चात महिला बेहोश हो गई। महिला के साथ आए परिजनों ने उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व्यासपुर लाया गया, जहां उसकी हालत में सुधार न होता देख ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है।