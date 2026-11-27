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यमुनानगर। पश्चिमी यमुना नहर में कार्तिक स्नान के दौरान डूबी अमरपुरी कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय ममता देवी का शव बुधवार देर रात करीब पौने 12 बजे बरामद हुआ। शव दिखाई देने पर गोताखोरों ने नहर से बाहर निकाला। थाना शहर यमुनानगर पुलिस ने वीरवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।कार्तिक स्नान के लिए 22 नवंबर की सुबह करीब चार बजे ममता देवी घर से निकली थीं। उनके साथ पड़ोस में रहने वाली महिला, दोनों बेटे और बहू भी थे। परिवार कार से ओपी जिंदल पार्क के पास पश्चिमी यमुना नहर के घाट पर पहुंचा था। ममता देवी के बड़े बेटे अमित ने बताया कि वह कार में ही बैठा रहा।मां, छोटा भाई, भाभी और पड़ोस में रहने वाली महिला स्नान के लिए नहर में चले गए। इसी दौरान नहाते समय अचानक मां का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगीं। मां को डूबता देखकर छोटे भाई ने उन्हें पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन नहर का बहाव तेज होने के कारण दोनों पानी में बहने लगे।मां और भाई को डूबता देख अमित भी उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। उसने किसी तरह छोटे भाई का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान मां का हाथ छूट गया। देखते ही देखते ममता देवी पानी के तेज बहाव में बह गईं। इसके बाद से ही परिवार के लोग उनकी तलाश में जुटे थे।महिला की तलाश के लिए गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही थी। परिजन भी नहर के आसपास निगरानी रख रहे थे। बुधवार देर रात पानी की सतह पर शव दिखाई देने के बाद बाहर निकाला गया। थाना शहर यमुनानगर प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि गोताखोरों की मदद से महिला का शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।