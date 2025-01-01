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व्यासपुर। कपालमोचन मेले के अंतिम दिन मंगलवार को आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों की भीड़ से मेला परिसर एक बार फिर गुलजार हो गया। बाहरी राज्यों और दूरदराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं की वापसी के बाद स्थानीय लोगों ने मेले का रूख किया। लोगों ने परिवार सहित मेले में घूमने के साथ विभिन्न दुकानों पर खरीदारी की।मुख्य बाजार और मेला परिसर में दिनभर चहल-पहल बनी रही। लोगों ने मेले में लगी दुकानों से घरेलू जरूरत का सामान, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के शृंगार का सामान और अन्य वस्तुओं की खरीदारी की। बच्चों ने झूलों और मनोरंजन के साधनों का आनंद लिया, जबकि महिलाओं और युवाओं ने दुकानों पर अपनी पसंद की चीजें खरीदीं।खाने-पीने की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ लगी रही। मेले के अंतिम दिन खरीदारी को लेकर दुकानदारों में भी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने खरीदारी के साथ धार्मिक स्थलों पर माथा टेका और सरोवरों में स्नान कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।कई श्रद्धालुओं ने वापसी के दौरान बसातियांवाला स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी शीश नवाया। मेले में स्थानीय लोगों की ओर से सेवा भाव का परिचय देते हुए मुख्य बाजार और चौक-चौराहों पर चाय-पकौड़ों के लंगर लगाए गए। लोगों ने मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और सेवा की। पांच दिन तक चले इस धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन स्थानीय लोगों की भागीदारी से बाजार में रौनक बनी रही।