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Yamuna Nagar News: सीता की विदाई पर राजा जनक की आंखें हुईं नम

Mon, 12 Oct 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:10 AM IST
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King Janak's eyes welled up with tears at Sita's farewell
गांव नाचरौन में चल रही रामलीला में अभिनय करते कलाकार। क्लब
संवाद न्यूज एजेंसी
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रादौर। नाचरौन गांव में ग्रामीण रामा ड्रामेटिक क्लब की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार रात को रामलीला में सीता विदाई के प्रसंग का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को भावुक कर दिया।
रामलीला में दिखाया गया कि भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह के दौरान राजा जनक ने कन्यादान किया। विवाह के बाद जब माता सीता की विदाई का समय आया तो राजा जनक की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटियों को विदा करते समय उनके मन में उमड़ रहे भावों को कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
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माता सीता और भगवान श्रीराम की विदाई के दौरान ऋषि-मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंगल गीत गाए गए और खुशी-खुशी माता सीता की विदाई करवाई गई। रामलीला के इस प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। इससे पूर्व रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि कोच चंद्रपाल ने किया। इस अवसर पर क्लब के प्रधान डॉ. लाभ सिंह, राहुल पुंडीर, दीपक शर्मा, जियांशु, उज्ज्वल, धर्मबीर राणा, कोच चंद्रपाल, यशपाल राणा, प्रदीप राणा, रूपेंद्र, राजपाल और सोमपाल कश्यप मौजूद रहे।
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