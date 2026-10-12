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Yamuna Nagar News: रामपुरा कॉलोनी में केवट उद्धार का किया मंचन

Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
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'Kevat Uddhar' enacted in Rampura Colony
रामपुरा में केवट उद्धार का मंचन करते कलाकार। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। श्री हनुमान रामलीला क्लब रामपुरा कॉलोनी की ओर से आयोजित रामलीला की पांचवीं रात में केवट उद्धार और राजा दशरथ की अंत्येष्टि के प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय और संवादों के माध्यम से प्रसंग को जीवंत किया।

केवट उद्धार के प्रसंग में भगवान श्रीराम के प्रति केवट की श्रद्धा और समर्पण को दर्शाया गया। वहीं, राजा दशरथ की अंत्येष्टि के दृश्य ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कलाकारों ने अपनी भाव-भंगिमाओं और प्रभावशाली संवादों से इन प्रसंगों की मार्मिकता को प्रस्तुत किया। दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय की सराहना की।
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श्रीराम की भूमिका मणि कौशल, लक्ष्मण की अमित शर्मा, सुमंत की हरिगौरव, भरत की रवि लूथरा, शत्रुघ्न की संजू बजवा, राजा दशरथ की स्वीटी शर्मा, माता सीता की पलविंदर, सुमित्रा की अर्जुन और माता कौशल्या की भूमिका राजीव ने निभाई। पियानो वादक परवीन वर्मा और गायक मोंटी राजा ने भजनों की प्रस्तुति दी।
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