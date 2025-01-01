Yamuna Nagar News: बाधा दौड़ में जगाधरी के आर्यन चौधरी प्रथम

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जगाधरी। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से दो दिवसीय जिलास्तरीय प्रतियोगिता गांव मुसिंबल बाबा साध खेल मैदान में करवाई गई। प्रतियोगिता के पहले दिन शनिवार को अंडर-8, अंडर-10, अंडर-12 आयु वर्ग में लड़कों व लड़कियों ने भाग लिया। 60 मीटर बाधा दौड़ में जगाधरी के आर्यन चौधरी प्रथम रहे। व्यासपुर के विपिन ने द्वितीय और जगाधरी के शिवांश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।जिला एथलेटिक्स संघ अध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार बताया कि दूसरे दिन रविवार को 14 व 16 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। प्रतियोगिताओं में जिलेभर से करीब 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। शनिवार को प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने भारी उत्साह दिखाया। इस दौरान निर्णायक दिव्यांका चौधरी रहीं।प्रतियोगिताएं मिंटू कश्यप, पदम, सुखमिंदर (खिजराबाद), नायब (साढ़ौरा), सुनील भांभक और मलखान शर्मा (जगाधरी) की देखरेख में करवाई गई। जिलास्तर की इन स्पर्धाओं का उद्देश्य कम उम्र से बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना रहा। अध्यक्ष ने बताया कि पहली बार संघ की ओर से छोटे बच्चों की ऐसी प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं।उन्होंने बताया कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में राष्ट्रीय अंतर-जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी। जिलास्तर पर प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण अवसर होगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अंडर-14 व 16 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनका चयन रविवार को प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।प्रतियोगिताओं के विजेताअंडर-12 लड़कों की 60 मीटर दौड़प्रथम- विपिन, व्यासपुरद्वितीय- प्रथम, जगाधरीतृतीय- तरुण, व्यासपुरकिड्स जैवलिनप्रथम- विपिन, व्यासपुरद्वितीय- आर्यन चौधरी, जगाधरीतृतीय- शिवांश, जगाधरीलंबी कूदप्रथम- प्रथम, जगाधरीद्वितीय- शिवांश, जगाधरीतृतीय- देवांश राणा, जगाधरीअंडर-10 लड़के, 60 मीटर दौड़प्रथम- रोहन, जगाधरीद्वितीय- नकुल तोमर, जगाधरीतृतीय- राघव, जगाधरी50 मीटर बाधा दौड़प्रथम- रोहन, जगाधरीद्वितीय- पर्व, जगाधरीतृतीय- रुद्र शर्मा, जगाधरीगेंद फेंकप्रथम- देकस, सरस्वती नगरद्वितीय- राघव, जगाधरीअंडर-8 लड़के, 40 मीटर बाधा दौड़प्रथम- शिवाय, छछरौलीद्वितीय- काव्यांश राणा, जगाधरीतृतीय- आरव, जगाधरी50 मीटर दौड़प्रथम- शिवाय, छछरौलीद्वितीय- आरव, जगाधरीतृतीय- काव्यांश राणा, जगाधरीलंबी कूदप्रथम – शिवाय, छछरौलीद्वितीय – रुद्र, जगाधरीअंडर-12 लड़कियों की 60 बाधा दौड़प्रथम- रूही सरस्वतीनगरद्वितीय- नमन सैनी व्यासपुरतृतीय- हर्षिता व्यासपुरलंबी कूदप्रथम- सना खान व्यासपुरद्वितीय- हर्षिता सरस्वतीनगरतृतीय- नमन सैनी जगाधरीकिड्स जैवलिनप्रथम- लविका कंबोज, जगाधरीद्वितीय- आयना चौधरी, जगाधरीअंडर-10 बाधा दौड़प्रथम- भूवि, व्यासपुरद्वितीय- फलित, सरस्वतीनगरतृतीय- प्राची, जगाधरी60 मीटरप्रथम- मिष्टि, जगाधरीद्वितीय- प्राची, जगाधरीलंबी कूदप्रथम- मिष्टि, जगाधरीद्वितीय- प्राची, जगाधरी