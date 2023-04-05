Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:15 AM IST
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शिविर
निशुल्क चिकित्सा शिविर जड़ौदा गेट जगाधरी में सुबह 10 बजे।
संवाद
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता छात्राओं से संवाद डीएवी गर्ल्स स्कूल यमुनानगर में दोपहर 12 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन रामा ड्रामेटिक क्लब रादौर नाचरौन में रात 9 बजे।
विज्ञापन
निशुल्क चिकित्सा शिविर जड़ौदा गेट जगाधरी में सुबह 10 बजे।
संवाद
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता छात्राओं से संवाद डीएवी गर्ल्स स्कूल यमुनानगर में दोपहर 12 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन रामा ड्रामेटिक क्लब रादौर नाचरौन में रात 9 बजे।