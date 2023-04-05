Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
प्रतियोगिता
बाल भवन मॉडल टाउन में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
महोत्सव
जोनल युवा महोत्सव डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर में सुबह 9 बजे।
बैठक
धान खरीद व किसानों की समस्याओं को लेकर धौड़ंग में बैठक दोपहर 12 बजे।
विज्ञापन
बाल भवन मॉडल टाउन में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
महोत्सव
जोनल युवा महोत्सव डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर में सुबह 9 बजे।
बैठक
धान खरीद व किसानों की समस्याओं को लेकर धौड़ंग में बैठक दोपहर 12 बजे।