Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 05 Oct 2026 12:46 AM IST
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शिविर
एनसीसी शिविर का आयोजन कपालमोचन में सुबह 10 बजे।
समाधान शिविर जिला सचिवालय जगाधरी, लघु सचिवालय व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
रासलीला
रासलीला का आयोजन भगवान परशुराम भवन गोविंदपुरी में शाम 5 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत कथा काली माता मंदिर व्यासपुर में शाम 7 बजे।
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एनसीसी शिविर का आयोजन कपालमोचन में सुबह 10 बजे।
समाधान शिविर जिला सचिवालय जगाधरी, लघु सचिवालय व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
रासलीला
रासलीला का आयोजन भगवान परशुराम भवन गोविंदपुरी में शाम 5 बजे।
कथा
श्रीमद्भागवत कथा काली माता मंदिर व्यासपुर में शाम 7 बजे।