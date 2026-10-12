Yamuna Nagar News: हादसे में कार गड्ढे में गिरी, दूसरी सड़क पर पलटी

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प्रतापनगर। प्रतापनगर-व्यासपुर रोड पर गांव तिहमों के पास रविवार को वरना कार ने आगे चल रही ऑल्टो कार को टक्कर मार दी। इससे ऑल्टो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार सवार चालक और अन्य लोगों को चोटें आईं। वहीं, वरना कार भी अनियंत्रित होकर सड़क के बीचोबीच पलट गई।वरना कार में सवार कुछ युवक मौके से भाग गए। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की डॉक्टर चरणजीत सिंह, राजीव कुमार और हरविंदर सिंह ने बताया कि ऑल्टो कार व्यासपुर से प्रतापनगर की ओर जा रही थी। गांव तिहमों के पास पीछे से तेज रफ्तार में आई वरना कार ने उसे टक्कर मार दी।इससे ऑल्टो चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वरना कार में सवार युवक भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम पहुंची और घटनास्थल पर मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई। अल्टो कार में रहने वाले उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना प्रतापनगर एसएचओ रोहताश का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से थाने में कोई शिकायत नहीं आई है।