Yamuna Nagar News: ऊंची कूद स्पर्धा में साढौरा के हिमांशु प्रथम

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जगाधरी। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से करवाई जा रही दो दिवसीय जिलास्तरीय प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई। गांव मुसिंबल के बाबा साध खेल मैदान में करवाई गई प्रतियोगिता में रविवार को अंडर-14 व 16 आयु वर्ग में लड़कें व लड़कियों की प्रतियोगिता करवाई गई। अंडर-16 लड़के ऊंची कूद में साढौरा के हिमांशु प्रथम, जगाधरी गुरुसेवक द्वितीय और जगाधरी प्रियांशु चौहान तृतीय स्थान पर रहे।इस दौरान बाधा दौड़, गोला फेंक, लंबी व ऊंची कूद की प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने भारी उत्साह दिखाया। खराब मौसम भी खिलाड़ियों का जोश व उत्साह कम नहीं कर सका और दोनों आयु वर्ग के दो इवेंट छोड़कर सभी पूरे करवा दिए गए। अचानक आई तेज बारिश के कारण ट्रायथलॉन की दो प्रतियोगिताएं स्थगित करनी पड़ी।ट्रायथलॉन में 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद तीन खेल शामिल होते हैं। प्रतियोगिता के दौरान दोपहर में चली तेज हवा के कारण ट्रायथलॉन के दो स्पर्धाएं रोकनी पड़ी। चूंकि तेज हवा के कारण खिलाड़ियों को दौड़ने और कूदने में परेशानी हो रही थी। वहीं, कुछ देर बाद आई तेज बारिश से मैदान गीला हो गया, जिस कारण भी यह प्रतियोगिताएं स्थगित करनी पड़ी। मौसम खुलने और मैदान सूखने पर यह दोनों प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।जिला एथलेटिक्स संघ अध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार बताया कि प्रतियोगिताएं निर्धारित खेल नियमों के तहत करवाई गई। प्रतियोगिताओं में जिलेभर से करीब 300 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताएं सलमानी खान, संजीव कुमार, कपिल कुमार, सुनील कुमार, विजय कुमार, बलजिंद्र सिंह, संजीव कुमार, प्रवीण कुमार, मलखान शर्मा, प्रदीप कुमार, अवतार सिंह, जयदत्त त्यागी, जय प्रकाश की देखरेख में करवाई गईं।हैदराबाद में नवंबर में होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिताडॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में राष्ट्रीय अंतर-जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी। जिलास्तर पर प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अंडर-14 व 16 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनका चयन रविवार को प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।प्रतियोगिता के परिणामअंडर-14 लड़के ट्रायथलॉन-ए60 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूदप्रथम यश कुमार व्यासपुरद्वितीय ललित व्यासपुरतृतीय मयंक सरस्वती नगरअंडर-16 लड़के गोला फेंकप्रथम तनिष जगाधरीद्वितीय यश रादौरतृतीय अश्मीत गिल व्यासपुरअंडर-16 लड़के लंबी कूदप्रथम प्रियांशु चौहान जगाधरीद्वितीय चेतन जगाधरीतृतीय रणजय कुमार जगाधरीअंडर-16 लड़के बाधा दौडप्रथम शनि कुमार जगाधरीद्वितीय गुरसेवक जगाधरीतृतीय शुभम छछरौलीअंडर-14 लड़कियां ट्रायथलॉन-सीप्रथम ज्योति जगाधरीद्वितीय गुणाधिका छछरौलीतृतीय सिमरन जगाधरीअंडर-16 लड़कियां गोला फेंकप्रथम तनु जगाधरीद्वितीय सायना चौहान जगाधरीतृतीय खुशी साढौराअंडर-16 लड़कियां ऊंची कूदप्रथम रिशु साढौराद्वितीय जाह्न्वी सरस्वती नगरअंडर-14 लड़कियां ट्रायथलॉन-एप्रथम अक्षिता छछरौलीद्वितीय प्रीत कौर साढौरातृतीय सुशीला रानी व्यासपुर