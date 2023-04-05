फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Fraud

Yamuna Nagar News: इंग्लैंड भेजने का झांसा देकर 9.50 लाख ठगे

Wed, 21 Oct 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Fraud
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

व्यासपुर। इंग्लैंड में स्टडी वीजा पर भेजने का झांसा देकर 9.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई। बसातियांवाला गांव के कुनाल ने अंबाला जिले के शेरपुर निवासी तुषार त्यागी पर कनाडा की नकली पासपोर्ट रिक्वेस्ट (पीपीआर) देने और उसके पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज अपने पास रखने का आरोप लगाया है। व्यासपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस को दी गई शिकायत कुनाल ने बताया कि मार्च 2025 में उसके जानकार मछरौली निवासी निरेन ने उसकी मुलाकात तुषार त्यागी से करवाई थी। तुषार ने खुद के पास विदेश भेजने का सरकारी लाइसेंस होने का दावा किया और उसे इंग्लैंड में स्टडी वीजा पर भेजने का भरोसा दिया। उसने यह भी कहा था कि इंग्लैंड का काम नहीं हुआ तो उन्हीं पैसों में कनाडा भेज देगा।
विज्ञापन

इसके बाद आरोपी ने स्टडी वीजा की फाइल तैयार करवाने के नाम पर 20 लाख रुपये मांगे। आरोप है कि 15.50 लाख रुपये उनसे लिए गए। कुनाल ने आरोप लगाया कि उसका पासपोर्ट, अन्य दस्तावेज, बैंक की पासबुक, हस्ताक्षर किए हुए दो चेक और दो सिम भी आरोपी के पास हैं। उसकी मां का पासपोर्ट भी आरोपी ने अपने पास रखा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने पहले भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी। उस समय दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। कुनाल के अनुसार समझौते के तहत आरोपी ने तीन लाख रुपये ऑनलाइन लौटाए थे और तीन लाख रुपये पहले ही वापस कर चुका था। इसके बावजूद बाकी रकम और दस्तावेज वापस नहीं किए गए।
इसके बाद व्यासपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस संबंध मेें थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

माता-पिता के खाते से दी थी रकम
शिकायतकर्ता कुनाल के अनुसार उसने अपनी माता के बैंक खाते से 11 लाख रुपये, पिता सुभाष चंद के खाते से 2.50 लाख रुपये और दो लाख रुपये नकद आरोपी को दिए। कुल 15.50 लाख रुपये लेने के बावजूद आरोपी ने उसे इंग्लैंड में स्टडी वीजा पर नहीं भेजा। हालांकि 6 लाख रुपये आरोपी ने वापस कर दिए थे। आरोप है कि विदेश भेजने या पैसे वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करता रहा। उसने कनाडा की पीपीआर भी नकली दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed