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यमुनानगर। गुमथला गांव में 32 वर्षीय सुखविंद्र कश्यप उर्फ गंगू की गर्दन काटकर हत्या करने के आरोप में थाना जठलाना पुलिस ने गांव के ही पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।आरोपियों में सतबीर उर्फ सत्तु, बिंदर, तिलकराज, साहिल और राजेश कुमार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार सुबह गांव के कुछ युवक रोजाना की तरह जिम जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शराब ठेके के सामने सड़क की दूसरी तरफ सुखविंद्र का शव पड़ा देखा।शव के पास दो खाली गिलास और शराब का एक अद्धा बरामद हुआ था। इस पर उन्होंने परिजनों और पुलिस को सूचना दी थी। थाना प्रभारी आनंद प्रकाश ने बताया कि मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा।उधर सुखविंद्र की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शनिवार को उसके चाचा मेरू राम के बेटे सन्नी की शादी थी। घर में शादी को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदारों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, लेकिन शुक्रवार सुबह सुखविंद्र की हत्या की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया।जिस घर से शादी की खुशियों के बीच बरात निकलनी थी, वहां मातम छा गया। परिवार ने भारी मन से शनिवार को चुनिंदा ग्रामीणों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में बरात रवाना की। इस दौरान न बैंड-बाजा था और न ही शादी की सामान्य रौनक। पूरे गांव में सुखविंद्र की हत्या और सादगी से निकली बरात की चर्चा रही।