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यमुनानगर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तत्वावधान में बीएआर जनता कॉलेज कौल कैथल में हुए तीन दिवसीय 47वें इंटर जोनल युवा महोत्सव में गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। यह महोत्सव 23 से 25 नवंबर तक करवाया गया। इसमें काॅलेज की छात्राओं ने संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्यिक एवं ललित कला की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ग्रुप डांस जनरल, सोलो कथक डांस और महिला एकल हरियाणवी में रेकमेंडेड, लूर डांस, डिबेट हिंदी और लाइट वोकल इंडियन में कमेंडेड तथा लोकगीत जनरल, जनरल समूह गायन और कार्टूनिंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस शानदार उपलब्धि पर कॉलेज महासचिव एमएस साहनी व प्राचार्या डॉ. सुखविंद्र कौर ने छात्राओं को बधाई दी। संवाद