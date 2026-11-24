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रादौर। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के निवास पर सोमवार को तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। किसानों ने दो दिसंबर को सीएम का आवास घेरने की चेतावनी दी है।जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि जब तक सरकार गन्ने का उचित भाव घोषित नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान अपनी मांगों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री किसानों से किए वादों से मुकर रहे हैं और उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा।बुवाई के समय किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ता है और फसल मंडी में पहुंचने पर उचित भाव नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि गन्ने की लागत को देखते हुए मौजूदा भाव पर्याप्त नहीं है। जिला अध्यक्ष गुर्जर ने बताया कि दो दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारियां की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। धरने के दौरान उन्होंने गुरुद्वारा सिंह सभा रादौर का भी आभार जताया, जो किसानों के लिए दोनों समय लंगर की सेवा कर रहा है।