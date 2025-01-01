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यमुनानगर। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में चल रहा धरना शुक्रवार को 12वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत दो दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।भाकियू के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर व जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। जिला अध्यक्ष गुर्जर ने कहा कि किसान लंबे समय से गन्ने के उचित दाम की मांग कर रहे हैं। महंगाई और खेती की बढ़ती लागत के कारण किसानों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।जिला अध्यक्ष गुंदियाना ने कहा कि पिछले 12 दिनों से शुगर मिल यार्ड में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर के किसान एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। दो दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी।धरने में दलबीर कैल, सुभाष हरतौल, जगबीर रुलाखेड़ी, राजसिंह बटेड़ी, जसवंत कलेसरा, राजेश अलाहर, करण नंदपुरा, राजकुमार सिपियावाला, कृष्णपाल सुडल, महेंद्र सिंह, राजकेश कुमार, निर्मल कलेसरा, राजबीर पिंडोरा, मान सिंह पंजेटा, तरुणदीप जैधरी, रमेश झगुड़ी, सोनू धौड़ंग, पवन गोयल और रामपाल सहित अन्य किसान मौजूद रहे।