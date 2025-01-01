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यमुनानगर। मुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल में कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन में रोष है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।इसी कड़ी स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कमेटी की बैठक जिला प्रधान विजय कुमार की अगुवाई में हुई। यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारी रॉकी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 18 नवंबर को अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।नेताओं ने आरोप लगाया कि पीएमओ डॉ. विपुल गोयल ने भी आरोपी डॉक्टर को फोन किया था। उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। विजय कुमार और अनिल ने कहा कि ठेका कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारी अपने सम्मान, स्वाभिमान और न्याय की मांग कर रहे हैं। यूनियन कर्मचारियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी।यूनियन ने अस्पताल और जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही भविष्य में कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार न हो, इसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान रॉकी, सुबह राम, संजीव, कृष्ण, सुभाष, प्रदीप, नीर, राजकुमार, कुलदीप, विनोद, अमित कुमार और मित्रपाल मौजूद रहे।