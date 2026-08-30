Yamuna Nagar News: कार से खैर की आठ क्विंटल लकड़ी पकड़ी

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प्रतापनगर। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब आठ क्विंटल खैर की लकड़ी से भरी एसयूपी कार जब्त की है। हालांकि, कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से भाग गए। विभाग ने कार और लकड़ी को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।विभागीय टीम को सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से खैर की लकड़ी ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने अलसुबह करीब दो बजे निगरानी शुरू की। कार को गांव खिल्लांवाला के पास रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार से खैर की लकड़ी के करीब 40 पीस बरामद हुए, जिनका वजन लगभग आठ क्विंटल बताया गया है।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार कांसली गांव से रवाना हुई थी। विभागीय टीम ने वाहन का पीछा करते हुए उसे खिल्लांवाला के पास पकड़ लिया। इस दौरान कार में सवार संदिग्ध लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। कार्रवाई में इंस्पेक्टर राजबीर, दरोगा अनुज रावल, छबील दास, सुमित और प्रदीप शामिल रहे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार तस्करों की पहचान की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।