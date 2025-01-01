Yamuna Nagar News: दुर्गा स्तुति से भक्तिमय हुआ मंदिर परिसर

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यमुनानगर। ससौली रोड स्थित ज्वाला माता जी मंदिर में नवरात्र के पावन अवसर पर प्रातः दुर्गा स्तुति पाठ और सायंकाल दुर्गा अमृतवाणी पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने माता रानी के चरणों में शीश नवाकर परिवार, समाज और समस्त विश्व की सुख-शांति व खुशहाली की कामना की। सेवक रसिक जी ने कहा कि नवरात्र मां दुर्गा की आराधना, शक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का पावन पर्व है। दुर्गा स्तुति पाठ से भक्तों को सकारात्मक विचार अपनाने और मां भगवती के प्रति अपनी आस्था मजबूत करने की प्रेरणा मिलती है। संवाद