अब्दुल कलाम के जीवन से लें प्रेरणा : रामकर्ण

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साढौरा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक का सफर युवाओं के लिए प्रेरणा है। कोटला गांव के राजकीय स्कूल की एनएसएस के प्रोग्राम अधिकारी रामकर्ण ताश ने अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह बात कही। प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम के जीवन बारे विद्यार्थियों को बताते हुए उनके सादगी भरे जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस दौरान मुख्य रूप से श्रीराम, मनोज, रवि हरमनजीत कौर इत्यादि मौजूद रहे। संवाद