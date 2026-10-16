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अब्दुल कलाम के जीवन से लें प्रेरणा : रामकर्ण

Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
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Draw inspiration from the life of Abdul Kalam: Ramkarn
अब्दुल कलाम के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते अध्यापक। ​आयोजक
साढौरा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक का सफर युवाओं के लिए प्रेरणा है। कोटला गांव के राजकीय स्कूल की एनएसएस के प्रोग्राम अधिकारी रामकर्ण ताश ने अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह बात कही। प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम के जीवन बारे विद्यार्थियों को बताते हुए उनके सादगी भरे जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस दौरान मुख्य रूप से श्रीराम, मनोज, रवि हरमनजीत कौर इत्यादि मौजूद रहे। संवाद
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