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यमुनानगर। हरियाणा रोडवेज सांझा मोर्चा डिपो यमुनानगर की बैठक डिपो प्रधान महिपाल सौदे की अगुवाई में शनिवार को बस स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में हुई। डिपो सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसमें 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई।सौदे ने कहा कि बैठक में चालकों और परिचालकों के रात्रि ठहराव भत्ते को 15 रात्रि तक सीमित करने के डिपो स्तर पर लिए गए निर्णय का विरोध किया गया। सभी डिपो में प्रत्येक मार्ग के अनुसार पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 15 रात्रि ठहराव के बाद कर्मचारियों को संबंधित मार्गों से हटाने पर स्टाफ की कमी के कारण मार्ग बंद होने की नौबत आ सकती है। इससे विभाग को राजस्व का नुकसान होगा और आम जनता के साथ विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा से वंचित होना पड़ेगा।सांझा मोर्चा ने महाप्रबंधक से यमुनानगर डिपो में नई बीएस-6 बसें उपलब्ध करवाने और रात्रि ठहराव से संबंधित आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि करीब दो साल से रात्रि ठहराव भत्ते का भुगतान भी लंबित है। इसके अलावा चालकों और परिचालकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस लेकर मैनुअल तबादले शुरू करने की मांग उठाई गई।यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि महाप्रबंधक ने कर्मचारियों की समस्याओं पर बातचीत नहीं की तो सांझा मोर्चा बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इसकी जिम्मेदारी डिपो प्रशासन की होगी। इस मौके पर नंद लाल कांबोज, गुलाब सिंह, बृजभूषण, मनिंद्र सिंह, राजकुमार, संजीव कुमार, राजेश कुमार और विपिन कांबोज सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।