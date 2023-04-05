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साढौरा। कस्बे के लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग उठाई है। लोगों को कहना है नगर पालिका सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे अपराधों पर अंकुश लग सके।कस्बा निवासी संदीप गुप्ता, रमेश व सतपाल का कहना है कि साढौरा क्षेत्र में एक तरफ देहात के गांवों में पंचायतों ने अपने खर्च पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, जिससे चोरी और अपराध पर काफी हद तक लगाम लगी है। वहीं दूसरी तरफ कस्बे में नगरपालिका की ओर से अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए गए हैं।मुख्य बाजार, चौक-चौराहों और गलियों में कैमरे न होने से आए दिन चोरी, छीना-झपटी और असामाजिक तत्वों की हरकतों से लोग परेशान हैं। जब गांव के लोग अपने स्तर पर सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं, तो नगर पालिका कस्बे में कैमरे क्यों नहीं लगा सकती। कई बार मांग करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका जल्द-से-जल्द कस्बे के मुख्य चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ताकि अपराध पर रोक लग सके और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा हो। नगर पालिका अध्यक्ष शालिनी शर्मा ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार, चौक-चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजा हुआ है। मंजूरी मिलते ही सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।