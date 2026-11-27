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यमुनानगर। थाना बूड़िया क्षेत्र में सात साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी नरेश राम को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बच्ची के माता को साढ़े सात लाख और पिता को साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।दोषी नरेश राम मूल रूप से बिहार के मोतिहारी के गांव पताही का रहने वाला है और बूड़िया में किराये पर रहता था। जिला न्यायवादी कर्मवीर सिंह और सहायक अभियोजन निदेशक धर्मचंद ने बताया कि यह वारदात 18 सितंबर 2024 को हुई थी। बूड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव में सात और आठ साल की दो बहनें गुरुद्वारे के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। इसी दौरान पड़ोस में किराये पर रहने वाला नरेश राम दोनों बच्चियों को अमरूद खिलाने का लालच देकर बाग की तरफ ले गया।कुछ दूरी पर बड़ी बहन आरोपी का हाथ छुड़ाकर घर लौट आई, जबकि छोटी बहन उसके साथ रह गई। घर पहुंचकर बड़ी बहन ने परिजनों को बताया कि नरेश छोटी बहन को अपने साथ ले गया है। परिवार ने बच्ची की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।पुलिस ने गुरुद्वारे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें आरोपी दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से मशीन बाग और आसपास के जंगल में तलाशी अभियान चलाया। 10 से 12 घंटे की तलाश के बावजूद बच्ची का पता नहीं चला।पुलिस ने 19 सितंबर को नरेश राम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बच्ची की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दोपहर करीब एक बजे बाग के पास धान के खेत से बच्ची का शव बरामद किया। आरोपी ने शव को जंगली घास से ढककर छिपाया था। आरोपी ने कबूल करते हुए बताया कि उसके बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।हाथ बांधकर बच्ची की टी-शर्ट से गला घोटाजब मासूम ने विरोध करते हुए रोना और चिल्लाना शुरू किया, तो पकड़े जाने के डर से उसने अपने मोबाइल फोन से बच्ची के सिर पर जोरदार वार कर दिया। सिर से खून बहने के कारण बच्ची बेहोश हो गई। आरोपी ने धान के पौधों से बच्ची के हाथ बांध दिए और उसी की टी-शर्ट से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसने शव को धान के खेत में रखकर जंगली घास से ढक दिया। वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन बांस के पेड़ के पास झाड़ियों में छिपा दिया। मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर जसबीर ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामद मोबाइल फोन और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को आधार बनाते हुए अदालत में मजबूत चालान पेश किया।