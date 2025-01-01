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संस्था के चेयरमैन सेठ अशोक कुमार ने कहा कि मुकंदलाल संस्था का मुख्य उद्देश्य रादौर क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। संस्था कई दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में योगदान दे रही है। महासचिव पंडित ज्ञान प्रकाश शर्मा ने अभिभावकों से भी बच्चों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने का आह्वान किया। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. माला शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्षभर की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेठ जय प्रकाश की ओर से स्थापित मुकंदलाल संस्था की धरोहर को सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। सभी के सहयोग से कॉलेज को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाएगा।कार्यक्रम की अध्यक्षता महासचिव पंडित ज्ञान प्रकाश शर्मा और कॉलेज की प्राचार्या डॉ. माला शर्मा ने की। इस अवसर पर डॉ. रमेश कुमार, डॉ. अजय शर्मा, शशि बाटला, राजबीर सिंह चौहान, सुभाष खुर्दबन, ईश्वर गर्ग, प्रमोद बंसल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाद