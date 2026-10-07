Yamuna Nagar News: राहुल और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

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यमुनानगर। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष अमित यादव की अगुवाई में मंगलवार को जगाधरी स्थित जिला शहरी कांग्रेस कार्यालय में ग्रामीण और शहरी इकाई की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा सरकार की तानाशाही करार दिया।पत्रकारों से बातचीत में अमित यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले वर्षों में चुनाव में धांधली को लेकर जो सवाल उठाए थे, वे अब सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भाजपा के मददगार के रूप में काम करने का आरोप लगाया। 8 अक्तूबर को वोट चोरी के विरोध में पैदल मार्च निकाला जाएगा और जिला सचिवालय पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार का पुतला फूंका जाएगा। इसके बाद अभियान को ब्लॉक स्तर और फिर वार्डों तक ले जाने की बात कही।भाजपा समाज को बांटने का प्रयास कर रही : गुर्जरकांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर और जिला शहरी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज को बांटने और जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। नरपाल सिंह ने किसानों की समस्याएं उठाते हुए कहा कि किसान कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं और उन्हें फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा। इस अवसर पर रमन त्यागी, श्याम सुंदर बतरा, मोहन गुर्जर, प्रो. राय सिंह गुर्जर, रविंद्र बबलू, हरभजन सिंह संधू, प्यारे लाल, राजकुमार त्यागी और मोनिका डूमरा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।