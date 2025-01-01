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सफाई हर नागरिक की जिम्मेदारी : सुमन

Tue, 13 Oct 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:20 AM IST
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Cleanliness is every citizen's responsibility: Suman
अ​भियान के दौरान विद्या​र्थियों से सवाल पूछतीं मेयर सुमन बहमनी। प्रवक्ता - फोटो : 1
यमुनानगर। सेवा संकल्प अभियान एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 21 और 22 में बैंक कॉलोनी, गोल्डन पुरी व नीलकमल स्कूल के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का शुभारंभ मेयर सुमन बहमनी, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह, वार्ड पार्षद मनजीत कौर व रुचि शर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक अमित कांबोज और सफाई निरीक्षक प्रदीप दहिया ने झाड़ू लगाकर किया। मेयर ने खुद कस्सी चलाकर सड़क किनारे उगी घास और गंदगी को साफ किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और निगम कर्मचारियों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। संवाद
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