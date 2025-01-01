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यमुनानगर। होली मदर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल सप्ताह का शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। लड़कों और लड़कियों की रिले रेस प्रतियोगिता में ब्लू हाउस ने प्रथम स्थान हासिल किया।इस कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों के बीच कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने थ्री लेग रेस, बैलून बैलेंसिंग, रोप स्किपिंग, सैक रेस, हर्डल रेस, मटकी रेस, लेमन एंड स्पून रेस, रिले रेस, 400 मीटर दौड़ और रस्साकशी में अपनी प्रतिभा दिखाई।लेमन एंड स्पून रेस में लावण्या, सैक रेस में दिव्या और बैलून बैलेंसिंग में एकमजीत प्रथम रहीं। 100 मीटर दौड़ के लड़कों के वर्ग में आकाश और लड़कियों में हर्षिता ने बाजी मारी।रस्साकशी में ब्लू हाउस विजेता और रेड हाउस उपविजेता रहा। प्रधानाचार्या मोनिका शर्मा ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।खेलों से बच्चों में टीम भावना, अनुशासन और हार-जीत को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की क्षमता विकसित होती है। विद्यालय के चेयरमैन जीएस शर्मा ने कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न अंग हैं। इनसे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना विकसित होती है।