फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Ayurvedic dispensary

Yamuna Nagar News: भंगेड़ा में 46 लाख से बनेगी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी

Mon, 12 Oct 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Ayurvedic dispensary
आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का ​शिलान्यास के दौरान मौजूद अतिथि व अन्य। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। भंगेड़ा गांव में 46 लाख रुपये की लागत से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का निर्माण किया जाएगा। मार्केट कमेटी चेयरमैन कैलाश चंद शर्मा ने डिस्पेंसरी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके बनने से ग्रामीणों को गांव में ही आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी और उपचार के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की जरूरत कम होगी।
चेयरमैन कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार के आयुष विभाग ने ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डिस्पेंसरी को मंजूरी दी है। उन्होंने इसके लिए आयुष विभाग के निदेशक एवं अंबाला मंडल के कमिश्नर संजीव वर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार जताया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि संजीव वर्मा के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन से इस योजना को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने मंजूरी दी है। डिस्पेंसरी बनने से गांव के लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर जगदीश पाल, अंकुश व कपिल मनीष गर्ग भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed