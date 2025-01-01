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Yamuna Nagar News: एथलीट नुजरत ने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया कांस्य पदक

Sun, 11 Oct 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 12:22 AM IST
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Athlete Nuzrat won a bronze medal at the national level
दिल्ली में पदक पाने के दौरान नुजरत व अन्य ​खिलाड़ी। कोच
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। जिले के एथलीट नुजरत ने दिल्ली में हुई 65वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर हरियाणा का मान बढ़ाया है। उन्होंने चार गुणा 100 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की।
नुजरत के मुताबिक वह कोच चंद्रपाल राणा के मार्गदर्शन में खेल की बारीकियां सीखते हुए अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। इससे पहले वे हरियाणा की ओर से जूनियर स्तर पर खेलते हुए कई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतना उनके खेल सफर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
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नुजरत ने बताया कि उन्हें नीरज चोपड़ा फाउंडेशन सहित सांसद नवीन जिंदल व जमना ऑटो इंडस्ट्रीज की ओर से प्रोत्साहन दिया गया है। नुजरत ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए उचित अवसरों के साथ आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिलना भी जरूरी है।
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उनका कहना है कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और मार्गदर्शन के दम पर स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी सफलता हासिल की जा सकती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शहर निवासी एथलीट रोहित कुमार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स संघ व सभी खेल प्रेमियों को पदक कर उम्मीद है। एथलीट रोहित राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर चुके हैं।
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