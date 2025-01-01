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यमुनानगर। प्रयास सेवा संगठन की ओर से चार और जरूरतमंद लोगों के मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण की व्यवस्था करवाई गई। अध्यक्ष राहुल बंसल, संस्थापक महासचिव एडवोकेट अश्वनी अग्रवाल आशु, वरिष्ठ सलाहकार अमित गर्ग मनन, संयोजक आयुष गुप्ता, वरिष्ठ संरक्षक सुनील गोयल, सह संरक्षक मोहिंद्र मखीजा और पवन गोयल ने बताया कि हाल ही में लगाए गए शिविर में जांच के बाद 65 जरूरतमंद लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया था। इन सभी का वर्षभर चरणबद्ध तरीके से इलाज करवाया जाएगा। इलाज के लिए डॉ. अजय राणा को 20 हजार रुपये का चेक भेंट किया गया। संवाद