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साढौरा। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सब्जी मंडी का दौरा कर आढ़तियों, किसानों व सब्जी विक्रेताओं की समस्याएं सुनीं। इस दौरान सब्जी मंडी आढ़ती संघ के पदाधिकारियों ने मंडी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की मांग रखी।आढ़ती संघ के प्रधान मनजीत सिंह भाटिया सहित अजैब सिंह और गगन सिंह ने कृषि मंत्री के समक्ष मंडी में शौचालय व शेड का निर्माण करवाने, पेयजल की उचित व्यवस्था करने, मंडी की विद्युत सप्लाई को नगर की बिजली व्यवस्था से जोड़ने, सब्जी मंडी का आकार बढ़ाने तथा मंडी के आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग उठाई।कृषि मंत्री राणा ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं आढ़तियों और किसानों की समस्याएं सुनने के उद्देश्य से सब्जी मंडी पहुंचे हैं। मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी करवाया।इस अवसर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन नवीन भसीन ने नई अनाज मंडी और सब्जी मंडी से संबंधित विभिन्न समस्याओं को भी कृषि मंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन व पार्षद नैब सिंह, नगर पालिका वाइस चेयरमैन देवेंद्र सैनी, सिकंदर सैनी, प्रीतम राणा व करनैल राणा भी मौजूद रहे।