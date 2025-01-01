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जगाधरी। रेलवे कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह बात नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महामंत्री एवं राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जगाधरी वर्कशॉप में कही। वह वर्कशॉप की यांत्रिक, विद्युत और भंडार शाखाओं के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में पहुंचे थे।मिश्रा ने कहा कि प्रतिनिधि संगठन की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी इकाई हैं और यूनियन की असली ताकत हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए युवा संवाद, महिला संवाद और प्रतिनिधि संवाद लगातार होने चाहिए। उन्होंने रेलवे के निजीकरण, निगमीकरण और ठेकेदारी का कड़ा विरोध करते हुए रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग उठाई।उन्होंने कहा कि रेलवे कारखानों के कर्मचारियों ने अपनी मेहनत और तकनीकी दक्षता से साबित किया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। पहले जिन रेल इंजनों और डिब्बों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनका निर्माण अब देश में ही हो रहा है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने, चेन्नई के रेल डिब्बा कारखाने और कपूरथला के रेल कोच कारखाने में बने इंजन और डिब्बे विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं।केंद्रीय अध्यक्ष एसके त्यागी ने कहा कि प्रतिनिधि संगठन की मजबूत कड़ी हैं। हर गतिविधि में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कारखाना मंडल मंत्री अनूप बाजपेयी ने कहा कि रेलवे के कारखाने रेल सुरक्षा की नींव हैं। प्रशासन की ओर से कारखानों को सुरक्षा श्रेणी से बाहर करने के प्रयास कर्मचारियों और रेलवे दोनों के हित में नहीं हैं।उन्होंने सभी कर्मचारियों से लाल झंडे के नेतृत्व में एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान यांत्रिक शाखा मंत्री श्रवण कुमार, शाखा अध्यक्ष मनदीप सिंह, विद्युत शाखा मंत्री संदीप दत्ता, शाखा अध्यक्ष गुरदेव सिंह, भंडार शाखा से इंद्र कुमार और अमृतपाल, मंडलीय पदाधिकारी रामभूल और मुकेश कुमार सहित प्रतिनिधि, महिला और युवा कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश त्यागी ने किया।