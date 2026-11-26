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अभियान के दौरान विशेषज्ञ दुर्गेश कुमार व उनकी टीम ने लोगों को कचरे के सही पृथक्करण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टीम ने मौके पर ही कचरे को अलग-अलग करके दिखाया और नागरिकों से स्वयं भी इसका अभ्यास करवाया, ताकि वे गीले और सूखे कचरे को अलग रखने की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। इस दौरान नागरिकों को नियमित रूप से कचरे का सही पृथक्करण करने की शपथ भी दिलाई गई। टीम ने लोगों को बताया कि घरों में ही कचरे को अलग-अलग रखने से उसके उचित निस्तारण और प्रबंधन में मदद मिलती है। साथ ही नागरिकों से स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और नगर निगम के स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई। अभियान के दौरान कई घरों में नागरिक पहले से ही कचरे का सही पृथक्करण करते हुए मिले। लोगों ने स्वच्छता अभियान के प्रति सकारात्मक रुचि दिखाई और कचरे के उचित प्रबंधन में सहयोग देने का आश्वासन दिया। संवाद

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यमुनानगर। नगर निगम की ओर से स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिकों को कचरे के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देशों पर निगम की अधिकृत आईईसी एजेंसी हीर एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने शहर की सरोजनी कॉलोनी व मॉडल टाउन में घर-घर जाकर कचरा पृथक्करण जागरूकता अभियान चलाया।