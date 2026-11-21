प्रतापनगर। गांव अराइयांवाला स्थित शिव मंदिर में शनिवार को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। मंदिर में एक बंदर भगवान हनुमान की प्रतिमा के सामने नतमस्तक मुद्रा में बैठा रहा। श्रद्धालुओं के अनुसार बंदर ने घंटों तक अपनी मुद्रा नहीं बदली और शाम को उसी अवस्था में अंतिम सांस ले ली।मंदिर के महंत स्वामी सत्यानंद ने बताया कि मंदिर में शनिवार होने के कारण सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ था। दर्शन करने पहुंचे लोगों की नजर जब हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर बैठे बंदर पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। बंदर बीती रात से ही भगवान हनुमान की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर बैठा हुआ था। शनिवार शाम तक इसी मुद्रा में उसने अंतिम सांस ली।