Yamuna Nagar News: भ्रमण पर रवाना हुआ विद्यार्थियों का दल

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जगाधरी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के राजकीय विद्यालयों में सातवीं से नौवीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का दल पांच दिवसीय सांस्कृतिक भ्रमण पर रवाना हुआ। भ्रमण के दौरान विद्यार्थी दिल्ली, मथुरा, आगरा और वृंदावन के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को करीब से देखेंगे। जिला परियोजना अधिकारी केएस संधावा ने बताया कि भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा की पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान देना और देश की समृद्ध विरासत से परिचित करवाना है। ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से देखने से विद्यार्थियों की जानकारी का दायरा बढ़ेगा। संवाद