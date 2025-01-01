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यमुनानगर। जवाहर नवोदय विद्यालय गुलाबगढ़, चुहड़पुर कलां में छठी कक्षा में दाखिले के लिए शनिवार को जिलेभर के 972 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा के आयोजन के लिए जिले में 10 केंद्र बनाए गए थे।दो घंटे की परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल कुंदल सिंह दिगारी और अन्य ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय चुहड़पुर कलां में छठी कक्षा में दाखिला दिया जाएगा।प्रिंसिपल दिगारी ने बताया मेरिट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। दाखिला मिलने पर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ छात्रावास की सुविधा भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। छात्रावास में रहने और तीनों समय भोजन की व्यवस्था भी मुफ्त होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।