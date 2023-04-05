Yamuna Nagar News: खैर के 23 पेड़ काटे, 10 की लकड़ी चोरी

विज्ञापन

कलेसर के वन राजिक अधिकारी राजीव कुमार के अनुसार घटना नौ अक्तूबर की सुबह करीब चार बजे की है। लकड़ी चोर ईस्माइलपुर गांव के छोटे पुल के पास हाइडल चैनल पट्टी में पहुंचे और वहां खड़े खैर के पेड़ों को काट दिया। इसके बाद 0 पेड़ों की लकड़ी ले गए। घटना का पता चलने पर वन विभाग की ओर से मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। छछरौली थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि पुलिस टीम पेड़ काटने वालों की पहचान करने और चोरी हुई लकड़ी का पता लगाने में जुटी है। वहीं आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई जा रही है। संवाद