Panchkula News: अवैध हथियार के साथ डेराबस्सी का युवक गिरफ्तार, पिस्टल और चार कारतूस बरामद

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पंचकूला। एसटीएफ ने रायपुररानी क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ डेराबस्सी निवासी अनमोल कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, मैगजीन और चार कारतूस बरामद किए हैं।जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे आरोपी बरवाला-रायपुररानी रोड पर गांव सरकपुर चौक के पास हथियार लेकर मौजूद था। इसी दौरान एसटीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रायपुररानी थाने में एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर हथियार के स्रोत और उसे रखने के उद्देश्य का पता लगाने में जुटी है।