Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Preparations for the Chhath festival intensify in Kalka; worship sites begin to be decorated.

Panchkula News: छठ महापर्व को लेकर कालका में तैयारियां तेज, सजने लगे पूजा स्थल

Thu, 12 Nov 2026 02:21 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Preparations for the Chhath festival intensify in Kalka; worship sites begin to be decorated.
तालाबों पर सफाई और सजावट का काम जारी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

कालका। शहर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पूजा-अर्चना के लिए कालका पुलिस स्टेशन के पास अस्थायी छठ घाट तैयार कर दिया गया है। वहीं खेड़ा सीताराम और टिपरा कांगूवाला स्थित तालाबों पर भी तैयारियां जोरों पर हैं। पूजा स्थलों पर साफ-सफाई और सजावट का काम किया जा रहा है। महापर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। श्रद्धालु बांस के सूप, दउरा, नारियल, फल, फूल और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। बिहार की परंपराओं से जुड़े परिवारों में पर्व को लेकर खासा उत्साह है।

चार दिन तक चलेगा छठ महापर्व
छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी। 14 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य देंगे, जबकि 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण होगा। चार दिवसीय इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed