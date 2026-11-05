Panchkula News: सेक्टर-24 की सड़कों की जल्द होगी नई कार्पेटिंग

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पंचकूला। सेक्टर-24 की जर्जर अंदरुनी सड़कों की जल्द हालत सुधरेगी। नगर निगम कमिश्नर विनय कुमार ने अधिकारियों को नई कार्पेटिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जल्द टेंडर कॉल किए जाएंगे। एचएसवीपी ने वर्ष 2022 में सड़कों की कार्पेटिंग करवाई थी, लेकिन तीन साल में ही सड़कें टूट गईं। जलभराव, ड्रेनेज सिस्टम जाम होने और समय पर पैचवर्क नहीं होने से सड़कों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों और समाजसेवी संस्थाओं ने इनके जीर्णोद्धार की मांग उठाई थी। कमिश्नर ने बताया कि सड़कों का सर्वे पूरा हो चुका है और उच्च गुणवत्ता की कार्पेटिंग करवाई जाएगी।