Panchkula News: तीसरी कक्षा के छात्र के बिहेवियर पर प्रिंसिपल-स्टाफ से पांच घंटे पूछताछ, मनोवैज्ञानिक ने की क्लास के बच्चों की मैपिंग

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जांच टीम ने प्रिंसिपल से कई बिंदुओं पर सवाल किए। छात्र का कक्षा में बर्ताव कैसा था, अन्य बच्चों के साथ उसकी बातचीत किस तरह की थी, क्या वह बड़े बच्चों के साथ मिलता-जुलता था, इस पर विस्तार से पूछताछ हुई। टीम ने यह भी पूछा कि क्या छात्र को लेकर कभी किसी अन्य छात्र ने शिकायत की थी और क्या उसके परिजनों को उसके बर्ताव को लेकर कभी स्कूल बुलाया गया था। निलंबित कक्षा अध्यापिका का भी अलग से बयान दर्ज किया गया। पढ़ाई छोड़कर खेल में रुचि होने, कभी शिकायत आने और परिजनों को बुलाने जैसे बिंदुओं पर जवाब लिए गए।सूत्रों के अनुसार पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि छात्र की पढ़ाई में रुचि कम हो रही थी और वह पढ़ाई छोड़कर खेल में ज्यादा रुचि लेने लगा था। परिवार के साथ बच्चे के बर्ताव को लेकर कभी कोई औपचारिक बातचीत हुई थी या नहीं, इस बिंदु पर भी टीम ने जानकारी ली। प्रशासन यह समझने की कोशिश कर रहा है कि व्यवहार में बदलाव के शुरुआती संकेतों पर स्कूल स्तर पर क्या कदम उठाए गए।दोषी ठहराने को नहीं, घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए जांचअधिकारियों का कहना है कि यह जांच किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए की जा रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नाबालिग की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है और उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को सौंपेगी।स्कूल में जांच के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर भी समीक्षा की गई। हर पीरियड में बच्चों की गिनती, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग और गलियारों में स्टाफ की मौजूदगी जैसे बिंदुओं पर भी टीम ने स्टाफ से जवाब लिए हैं। विभाग का मानना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बिहेवियर मैपिंग और नियमित काउंसलिंग को अब स्कूलों में अनिवार्य किया जाना जरूरी है।सीसरी कक्षा में पढ़ रहे अन्य बच्चों की भी मैपिंगइसी जांच के दौरान टीम के साथ मौजूद एक मनोवैज्ञानिक ने तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अन्य बच्चों की मैपिंग की। वह खुद कक्षा में गईं और बच्चों से उनके घर और स्कूल के वातावरण को लेकर सहज बातचीत की। बच्चों में घर और स्कूल में बिहेवियर का अलग-अलग आकलन किया गया। बच्चों से पूछा गया कि वे स्कूल में कैसा महसूस करते हैं, घर का माहौल कैसा रहता है और दोस्तों के साथ उनकी बातचीत किस तरह की होती है। इस मैपिंग का उद्देश्य यह जानना है कि कक्षा का समग्र मनोवैज्ञानिक माहौल कैसा है और बच्चों पर किसी तरह का दबाव तो नहीं है।प्रिंसिपल से पूछे गए सवालअप्रैल 2024 में दाखिले से लेकर अब तक छात्र के व्यवहार में आए बदलावपरिवार के साथ बातचीत हुई या नहीं, कक्षा में बर्ताव व अन्य बच्चों के साथ बातचीतक्या वह बड़े बच्चों के साथ ज्यादा मिलता-जुलता था इस पर पूछताछ