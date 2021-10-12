Panchkula News: दिवाली पर जगमगाया पंचकूला, अंधेरे में डूबी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा

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शहीद भगत सिंह जागृति मंच की ओर से स्थापित प्रतिमा का अनावरण 23 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। प्रतिमा पर लगी चार रंगीन लाइटें रात में चौक की सुंदरता बढ़ाने के साथ शहीद के प्रति सम्मान का प्रतीक थीं। बताया जा रहा है कि इन लाइटों का कनेक्शन हटा दिया गया है। पिछले छह महीने से लाइटें बंद हैं और प्रतिमा रात में अंधेरे में गुम हो जाती है। मंच की ओर से नगर निगम अधिकारियों से कई बार संपर्क कर लाइटें ठीक करवाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।बॉक्स : शहीदों का सम्मान सिर्फ समारोहों तक क्योंशहर के अन्य चौक-चौराहों और पेड़ों को रोशनी से सजाया जा रहा है, लेकिन शहीद भगत सिंह की प्रतिमा उपेक्षा का शिकार है। शहीदों को माल्यार्पण और भाषणों से सम्मान देना पर्याप्त नहीं, उनकी प्रतिमाओं का रखरखाव और गरिमा बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। शहरवासियों का सवाल है कि जब पूरा शहर रोशन हो सकता है तो शहीद की प्रतिमा क्यों नहीं? अब देखना होगा कि नगर निगम कब जागता है और प्रतिमा दोबारा रोशनी से जगमगाती है।