Panchkula News: स्टेट जिम्नास्टिक में पंचकूला के खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:52 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:52 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा स्कूल स्टेट गेम्स में पंचकूला के नन्हें जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। पानीपत में 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित अंडर-11 बॉयज जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में पंचकूला की टीम ने प्रदेश की 20 टीमों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने बेहतर खेल कौशल और तालमेल दिखाया।
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पंचकूला। हरियाणा स्कूल स्टेट गेम्स में पंचकूला के नन्हें जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। पानीपत में 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित अंडर-11 बॉयज जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में पंचकूला की टीम ने प्रदेश की 20 टीमों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने बेहतर खेल कौशल और तालमेल दिखाया।