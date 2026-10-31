फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Nipun Haryana Mission: Teachers learning effective strategies for the classroom

निपुण हरियाणा मिशन: कक्षा में प्रभावी रणनीतियों को सीख रहे शिक्षक

Sat, 31 Oct 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Nipun Haryana Mission: Teachers learning effective strategies for the classroom
मोरनी में छह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे निपुण हरियाणा मिशन के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोरनी में छह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी शालिनी कपूर ने शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में मोरनी खंड के 40 प्राथमिक शिक्षक भाग ले रहे हैं। जिला एफएलएन समन्वयक असिन्द्र कुमार ने बताया कि मिशन की सफलता के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण जरूरी है। शिक्षकों को बाल केंद्रित और आधुनिक पद्धतियों से जोड़कर कक्षाओं को अधिक रोचक और परिणामोन्मुखी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी खंडों में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो रहा है। पिंजौर और बरवाला में प्रशिक्षण जारी है जबकि रायपुररानी में 31 अक्टूबर से शिविर शुरू होगा।

क्या सिखाया जा रहा है
शिविर में शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, गतिविधि आधारित शिक्षण और कक्षा में प्रभावी रणनीतियों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान बताया जा रहा है कि बच्चों की सीखने की गति को कैसे समझा जाए और कमजोर बच्चों को कैसे निपुण बनाया जाए। खंड एफएलएन समन्वयक सविता और बीआरपी विवेक प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed