संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। शाम होते ही रोशनी से जगमगाता गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पर्व को लेकर संगत में खासा उत्साह और श्रद्धा का माहौल है।गुरुद्वारा परिसर में जगह-जगह फूलों की सजावट की गई है। वहीं, रंगीन लाइटों से भवन को आकर्षक रूप दिया गया है। गुरु पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी जगजीत सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह दो बजे शब्द कीर्तन शुरू होगा। सुबह ढाई बजे अखंड पाठ साहिब का भोग डाला जाएगा। इसके बाद रात 11 बजे तक कीर्तन और गुरबाणी का कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान विभिन्न रागी जत्थे गुरबाणी का गायन कर संगत को निहाल करेंगे। पर्व को लेकर गुरुद्वारा परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं।