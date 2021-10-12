Panchkula News: मोरनी की गरिमा शर्मा ने आईसीएफएआई विश्वविद्यालय में जीता गोल्ड

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संवाद न्यूज एजेंसीमोरनी। आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के चौथे दीक्षांत समारोह में मोरनी क्षेत्र की गरिमा शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के 355 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं। शिल्यों गांव निवासी राज कुमार की बेटी गरिमा को उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।गरिमा के चाचा भजन लाल शर्मा ने बताया कि गरिमा शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं। उन्होंने पढ़ाई के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और मेहनत व लगन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की। गरिमा की सफलता से शिल्यों गांव सहित पूरे मोरनी क्षेत्र में खुशी का माहौल है।बेटी की उपलब्धि पर पिता राज कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि गरिमा ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार का गौरव बढ़ाया है। परिजनों और रिश्तेदारों के साथ ग्रामीणों ने भी गरिमा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।ग्रामीणों ने गरिमा की सफलता को मोरनी क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करना अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। गरिमा की सफलता से क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेहनत और उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।